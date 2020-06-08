Назначен начальник управления по туризму Гагрского района

Приказ о назначении Ахры Бганба на должность начальника управления по курорту и туризму администрации Гагрского района подписал и.о. главы администрации района Юрий Хагуш.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Ахра Бганба назначен на должность начальника управления по курорту и туризму администрации Гагрского района, сообщается на сайте администрации Гагры.

Ахра Бганба родился в 1986 году.

Окончил Турецкий государственный университет "Эрджиес" по специальности "Экономика. Международные экономические отношения", затем продолжил обучение в государственном управлении Турецкого государственного университета "Анатолия".

Работал в сфере туризма.

С 2016 года – депутат Собрания Гагрского района, являлся председателем комиссии по развитию абхазского языка, культуры и охране памятников историко-культурного наследия.

Владеет четырьмя языками: абхазским, русским, английским и турецким.

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