Назначен начальник управления по туризму Гагрского района

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Ахра Бганба назначен на должность начальника управления по курорту и туризму администрации Гагрского района, сообщается на сайте администрации Гагры.
Ахра Бганба родился в 1986 году.
Окончил Турецкий государственный университет "Эрджиес" по специальности "Экономика. Международные экономические отношения", затем продолжил обучение в государственном управлении Турецкого государственного университета "Анатолия".
Работал в сфере туризма.
С 2016 года – депутат Собрания Гагрского района, являлся председателем комиссии по развитию абхазского языка, культуры и охране памятников историко-культурного наследия.
Владеет четырьмя языками: абхазским, русским, английским и турецким.
Читайте также:
- Назначены и.о. начальников УВД по Гагрскому району и ОВД Гудаутского района