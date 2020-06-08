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Глава Абхазской православной церкви подарил Бжания икону, календарь и крест

© Foto / официальный сайт президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200608/1030286054/Glava-Abkhazskoy-pravoslavnoy-tserkvi-podaril-Bzhaniya-ikonu-kalendar-i-krest.html

Аслан Бжания обсудил с представителями Церкви вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений и взаимодействие государства и церкви.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями церковного совета Абхазской православной церкви, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиа поблагодарил за возможность общаться с президентом, вместе думать, обсуждать насущные вопросы", - говорится в сообщении на сайте президента. 

Аслан Бжания в свою очередь отметил "важную роль и значение Церкви в становлении гражданина и государства". Бжания заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.

"Это очень важно, потому как без духовной составляющей не может сложиться личность", - сказал президент.

Виссарион Аплиа преподнес в дар Бжания икону Святого апостола Симона Кананита с дарственной надписью, именной календарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также уникальный золотой крест филигранной работы.

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