Глава Абхазской православной церкви подарил Бжания икону, календарь и крест

Аслан Бжания обсудил с представителями Церкви вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений и взаимодействие государства и церкви.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями церковного совета Абхазской православной церкви, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиа поблагодарил за возможность общаться с президентом, вместе думать, обсуждать насущные вопросы", - говорится в сообщении на сайте президента.

Аслан Бжания в свою очередь отметил "важную роль и значение Церкви в становлении гражданина и государства". Бжания заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.

"Это очень важно, потому как без духовной составляющей не может сложиться личность", - сказал президент.

Виссарион Аплиа преподнес в дар Бжания икону Святого апостола Симона Кананита с дарственной надписью, именной календарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также уникальный золотой крест филигранной работы.

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