Еще 17 человек проверили на COVID-19 в Абхазии за сутки

На коронавирусную инфекцию в Абхазии проверяют прибывших из-за границы лиц и пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. За прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия проверили 17 человек, диагноз коронавирус ни у кого из них не подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения республики от COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Во всем мире коронавирусом заразились более семи миллионов человек.

Лидерство по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции удерживают Соединенные Штаты Америки, где заболели более 1 миллиона 942 тысяч человек, на втором месте Бразилия - более 690 тысяч случаев, в России COVID-19 выявлен у более чем 467 тысяч человек.