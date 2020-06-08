Ремонтные работы моста проводятся за счет собственных средств Дорожного фонда Абхазии, стоимость проекта по смете - около одного миллиона 800 тысяч рублей.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Ремонт моста через реку Келасур планируют завершить к концу июня, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба.

"Сметная стоимость этого проекта составляет около одного миллиона 800 тысяч рублей. Работы проводятся двумя субподрядчиками. "Центральные ремонтные мастерские" – это подразделение "Абхазавтодора", которое заменяет фрагменты секций перильного ограждения моста и очисткой, покраской. Второй субподрядчик – это "Абхазберегозащита". Они в данный момент меняют металлические отбойники на бетонные, а дальше заменят три аварийных деформационных шва, которые почти провалились", - сказал Ачба.

Ачба также уточнил, что "Центральные ремонтные мастерские" выполнил работы на 492 тысячи рублей, "Абхазберегозащита" - на один миллион 300 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что, несмотря на карантин, предприятие не останавливало работы по содержанию автомобильных дорог страны и очистку их от кустарников, травы и деревьев.

19 мая вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган проинспектировала ход работ по восстановлению автодороги по улице Гумская, ведущей в село Каманы. Озган доложили, что подрядчики нарушили сроки из-за поручения направить подрядную организацию на другие объекты, а также из-за несвоевременной оплаты работ. Вице-премьер сочла целесообразным пересмотреть контракты, сделать взаиморасчеты с заказчиком, поручить другим подрядчикам завершить объект в установленные сроки.

По словам Бориса Ачба, поручение вице-премьера было выполнено, и контракт заключили с одной из гудаутских частных компаний, которая должна завершить работы в течение двух месяцев.

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