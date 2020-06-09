Конкурс "Гордость Абхазии", проходящий на базе социальной платформы "Будущее Абхазии", приступил к приему онлайн-заявок 2 марта. Принять участие в проекте могут конкурсанты до 35 лет.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Более 100 человек подали заявки на участие в конкурсе "Гордость Абхазии", который проходит на базе социальной платформы "Будущее Абхазии", рассказала Sputnik секретарь конкурса Милана Хашба.

Последний день подачи онлайн-заявок на участие в конкурсе – 10 июня. По словам Хашба, принять участие могут учащиеся последних курсов университетов и выпускники вузов до 35 лет.

До начала приема заявок организаторы конкурса провели встречи с представителями молодежи районов Абхазии.

По словам Хашба, самыми популярными вопросом на встречах был вопрос трудоустройства.

"Молодежь говорит о том, что после окончания вузов им негде применить свои знания. Их интересует работа в госорганах, потому что для себя они уже сделали вывод, что нужно менять ситуацию, реформировать систему и устраиваться не по блату, а на конкурсной основе. Данный конкурс дает возможность молодым людям проявить себя, он направлен на обновление госаппарата", - рассказала она.

Онлайн-заявки включают в себя резюме в свободной форме и видео-эссе на три минуты о том, какой должна быть Абхазия в 2030 году и что нужно сделать, чтобы достичь этого результата. По итогам первого этапа 50 человек пройдут тестирование, собеседование и примут участие в управленческих играх. На последнем этапе 25 человек представят собственный проект развития Абхазия.

В финал, который состоится осенью, пройдут пятеро победителей, которые пройдут стажировку в органах судебной, законодательной или исполнительной власти России в зависимости от выбора участников.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилл Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

Ранее на встрече с Ардзинба президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.