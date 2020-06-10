Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июня

В четверг погода в Абхазии существенно не изменится, температура воздуха днем достигнет 32 градусов, ночью - 22 градуса.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. В четверг 11 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, жаркая погода. Поздним вечером из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен небольшой дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +20°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.