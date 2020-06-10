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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (406)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200610/1030302166/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-11-iyunya-.html

В четверг погода в Абхазии существенно не изменится, температура воздуха днем достигнет 32 градусов, ночью - 22 градуса.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. В четверг 11 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, жаркая погода. Поздним вечером из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен небольшой дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С,  днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +20°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%. 

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (406)


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