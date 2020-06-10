В Абхазии не зафиксировано новых случаев коронавируса

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день с начала пандемии составляет 36 человек.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли восемь человек, диагноз ни у кого не подтвержден, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 36 человек, из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

На коронавирусную инфекцию в Абхазии проверяют прибывших из-за границы лиц и пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.

В России на сегодняшний день выявлено 493 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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