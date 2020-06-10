Продлен срок подачи заявок на конкурс "Гордость Абхазии"

Прием онлайн-заявок на конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии» начался 2 марта. Уже более сотни человек зарегистрировались для участия в проекте.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Срок подачи заявок на участие в конкурсе "Гордость Абхазии" продлен до 12 июня, сообщила корреспонденту Sputnik секретарь проекта Милана Хашба.

Изначально предполагалось, что прием заявок будет длится до 10 июня.

"Дело в том, что у нас сегодня должна была закончиться заявочная кампания, но в оргкомитет стало поступать множество сообщений и звонков от нашей молодежи с просьбой продлить заявочную кампанию. И нами было принято решение продлить прием заявок еще на два дня, до 12 июня включительно", - пояснила Хашба.

Более 100 человек подали заявки на участие в конкурсе "Гордость Абхазии", который проходит на базе социальной платформы "Будущее Абхазии".

Онлайн-заявки включают в себя резюме в свободной форме и видео-эссе на три минуты о том, какой должна быть Абхазия в 2030 году и что нужно сделать, чтобы достичь этого результата. По итогам первого этапа 50 человек пройдут тестирование, собеседование и примут участие в управленческих играх. На последнем этапе 25 человек представят собственный проект развития Абхазия.

В финал, который состоится осенью, пройдут пятеро победителей, которые пройдут стажировку в органах судебной, законодательной или исполнительной власти России в зависимости от выбора участников.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилл Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

Ранее на встрече с Ардзинба президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.

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