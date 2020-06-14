Не Little big: как коронавирус вдохновил молодых сухумчан на творчество

17-летний Сандрик Аблотия приобрел популярность благодаря клипам, которые он выкладывает в Instagram. Все началось во время карантина в стране, введенного из-за пандемии. Молодого человека вдохновил коронавирус.

Первый клип сразу же набрал более восьми тысяч просмотров. После этого Сандрик решил и дальше снимать вирусные клипы.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Скажу по секрету, что все песни я записываю в комнате под одеялом, потому что там хорошая шумоизоляция. Все это делаю на телефоне, то есть там нет никакой профессиональной компьютерной работы", – начинает свой рассказ Сандрик Аблотия, который всего два с половиной месяца назад был обычным студентом Сухумского художественного училища имени Александра Чачба-Шервашидзе.

После введения в стране карантина жизнь Сандрика круто изменилась. Все друзья разъехались, а он остался дома вместе с мамой Мариной Аристава. Долгие дни на карантине ему показались скучными, и однажды они с мамой вместе написали песню про то, как "надоел коронавирус".

"Текст мы сочинили с мамой на карантине, вечером на диване нам было скучно. Музыка, конечно, не моя. Я взял минус из песни Тэйлор Свифт "Christmas Tree Farm". Я нашел пиано версию. На следующий день я снял видео. Сам не играл на пианино, потому что не могу так хорошо играть, просто взял два телефона, на одном включил музыку - на другом снимал видео", – с улыбкой признается Сандрик.

Свой дебют он выложил на страничке в Instagram. Вопреки ожиданиям Сандрика, клип сразу же набрал более восьми тысяч просмотров, он стал вирусным, многие им делились у себя на страничке или в сторис. Подписчиков у молодого автора стало почти в два раза больше. Сандрик даже обрел новые знакомства. Одно из них – с Даной Цушба, которая теперь ему помогает в съемках клипов.

Резкая популярность не спугнула Сандрика. Напротив, вдохновила на дальнейшее творчество. Второй клип к песне "Авирус нак уца" (Вирус, уходи прочь – прим.) Сандрик снял уже с подругой Сарией Шулумба.

С каждым новым продуктом молодого исполнителя начали поддерживать все больше и больше людей. Уже к третьему видео образовалась целая группа. Сейчас в команде Сандрика пять человек: Астан Агрба, Ирэна Сымсым, Дана Хашиг и Сария Шулумба.

"Третий видеоролик мы сняли к песне "Истахуп – иаасхоит" (Хочу - куплю – прим.). Уже сформировалась группа. Мы до съемок долго переписывались с группой и решили так снять клип. Отправлял им видео с танцами, говорил, какие движения нужно делать. Тогда как раз к нам присоединилась Дана Цушба, с которой я познакомился после выхода первого видео", – рассказал он.

Недавно Аблотия со своей командой выпустили еще один ролик "Акуд, абысҭа, аџьыка, акәац" (Фасоль, мамалыга, аджика, мясо – прим.). Он напоминает клипы Little big. Но, как признается Сандрик, все совпадения случайны.

"У нас не было и мысли как-то подражать Little big, стать похожими на них. Мы даже движения нигде не заимствовали. Ирэна с Астаном сами придумали", – отмечает Аблотия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕊𝕒𝕟𝕕𝕣𝕚𝕜 𝔸𝕓𝕝𝕠𝕥𝕚𝕒 (@_sandrik) 9 Июн 2020 в 4:55 PDT

Не скрытый талант

Хоть коронавирус вдохновил молодого человека на творчество, но музыка для него была далеко не скрытым талантом. Он и в детстве пел, участвовал в конкурсах. В 14 лет голос у Сандрика стал ломаться. Но юноша по этому поводу даже не переживал. Как он признается, знал, что голос рано или поздно восстановится.

"У меня был очень высокий голос, я мог брать высокие ноты, поднимать. Мы даже в студии записывались. Но, когда голос сломался, это все ушло. И сейчас вот постепенно голос восстанавливается. И начинаю заново петь", – признается он.

Пожалуй, новым для него стало именно сочинительство. Песни свои Сандрик пишет тогда, когда ему скучно.

"А мне часто бывает скучно. Разные идеи приходят в голову. Но темы всегда бытовые. Например, на песню "Акуд, абыста, аджика, акуац" я вдохновился в Отхаре, когда был у двоюродной сестры. Мы вместе сочинили песню и клип. Музыка, конечно, не моя. Она принадлежит Тодрику Холлу. Песня очень заедает в голове, а я специально делаю, чтобы они заедали в голове. Например, авирус нак уца или акуд, абыста, аджика, акуац. То есть песни, которые заедают, и люди уже на автомате напевают", – поясняет он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сандро Аблотия и его группа

Не субкультура

Творчество молодых людей, с одной стороны, может показаться необычным и непривычным. Однако, как отмечает Сандрик Аблотия, они не представляют никакую субкультуру. Это обычные молодые люди, которые увлекаются книгами, художественным искусством и фотографией.

"Мы очень любим читать, с однокурсниками ходим в библиотеку, расширяем словарный запас. Астан Агрба, например, – актер в театре, он много играет в спектаклях, очень хороший человек. Ирэна Сымсым учится со мной в Художественном училище, мы с ней и поем, и рисуем. Дана Цушба, с которой познакомился после выхода первого клипа, увлекается фотографией", – отмечает Аблотия.

Сами друзья молодого исполнителя признаются, что удивились новому занятию Сандрика. Но им это очень понравилось, и они готовы поддерживать его во всем.

"Я не знала, что он музыкой увлекается и пишет песни. Я решила ему помогать. Не все же хотят сниматься в клипах. Когда он просит сняться где-то, я всегда соглашаюсь. Стараюсь и рекламировать его часто: делюсь в сторис, скидываю видео своим родным, а они пересылают своим друзьям и так далее", – сказала Ирэна Сымсым.

Пока Сандрик Аблотия не планирует выпускать новые песни. Но снимать видеоклипы он будет регулярно. В планах начать и съемки смешных вайнов (очень короткий ролик, длиной от двух до двадцати секунд, как правило, показывают какие-то моменты из жизни – прим.).

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