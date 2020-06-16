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Новых случаев коронавируса в Абхазии за сутки не выявлено

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (555)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200616/1030343746/Novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Abkhzaii-za-sutki-ne-vyyavleno-.html

Во всем мире коронавирусом заболели более восьми миллионов человек, выздоровели около четырех миллионов, жертвами болезни стали около 430 тысяч человек.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 26 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (555)


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