Новых случаев коронавируса в Абхазии за сутки не выявлено

Во всем мире коронавирусом заболели более восьми миллионов человек, выздоровели около четырех миллионов, жертвами болезни стали около 430 тысяч человек.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 26 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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