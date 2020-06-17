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Еще 21 человека проверили на коронавирус в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (558)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200617/1030348749/Esche-21-cheloveka-proverili-na-koronavirus-v-Abkhazii-za-sutki.html

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Абхазии за прошедшие сутки не выявлено.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. За сутки в Абхазии на COVID-19 проверили 21 человека, диагноз коронавирусная инфекция ни у кого из них не подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Во всем мире коронавирусом заболели более восьми миллионов человек, выздоровели около четырех миллионов, жертвами болезни стали около 430 тысяч человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (558)


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