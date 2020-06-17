Еще 21 человека проверили на коронавирус в Абхазии за сутки

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. За сутки в Абхазии на COVID-19 проверили 21 человека, диагноз коронавирусная инфекция ни у кого из них не подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Во всем мире коронавирусом заболели более восьми миллионов человек, выздоровели около четырех миллионов, жертвами болезни стали около 430 тысяч человек.