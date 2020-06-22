Танкисты ЮВО из Абхазии "уничтожат" противника на полигоне в Адыгее

Танковые экипажи будут использовать усовершенствованные 125-миллиметровые снаряды повышенной мощности и противотанковые управляемые ракеты.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии начали учения по полевому выходу на полигоне Майкопский в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие отработают задания по стрельбе из орудий современных танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Средняя дальность до целей составит около двух километров.

Водители танков должны будут пройти дистанцию с преодолением различных препятствий, таких как минно-взрывные заграждения, колейные мосты, овраги и рвы.

В пресс-службе отмечают, что каждое второе задание проводится в ночное время суток.

Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов соединения ЮВО, задействовано порядка 40 единиц бронемашин.