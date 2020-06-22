Годовщину начала Великой Отечественной войны отметили в Абхазии

Музей Боевой Славы совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии и администрацией Сухума организовали митинг, посвященный Дню памяти и скорби в честь начала Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Митинг в честь годовщины начала Великой Отечественной войны состоялся у памятника Неизвестному солдату в Сухуме 22 июня.

На церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату присутствовали представители правительства Абхазии, главы администраций районов, сотрудники Музея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, администрации Сухума, представители Россотрудничества и Посольства России в Абхазии.

"Сегодня день памяти и скорби. Под бомбами фашистских бомбардировщиков погибли порядка 27 миллионов людей, среди которых были военнослужащие и мирные жители. Серьезные потери понесла и Абхазия. Несмотря на печальный день, мне хотелось бы выразить признательность всем жителям республики за то, что вы чтите и уважаете память ушедших", - отметил посол России в Абхазии Алексей Двинянин, чей дядя и дед принимали участие в боевых действиях и погибли, защищая родину.

Митинг, посвященный годовщине начала Великой Отечественной войны был организован музеем Боевой Славы Абхазии совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии и администрацией Сухума.

Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя напомнила, что во время Великой Отечественной войны из Абхазии на фронт ушли более 55 тысяч абхазов, из которых более 17 с половиной тысяч солдат не вернулись.

"Это невосполнимая утрата для всего нашего народа. Имена этих героев навсегда останутся в наших сердцах. С первого дня советский народ поставил перед собой цель – защитить свою родину. Больно, что сегодня в некоторых странах их подвиг и историю пытаются забыть или преподнести в другом свете, поменять местами виновных и защитников. Но, как бы они не старались, историю не изменить", - сказала она.

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата © Sputnik / Томас Тхайцук

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что в республике "бережно относятся к исторической памяти".

"Особо это проявляется в отношении событий, связанных с нашей общей родиной, в частности к Великой Отечественной войне. К сожалению, и в наше время мы чувствуем вызовы, имеющие военный характер. Тем не менее, единство жителей Абхазии перед лицом этих вызовов, основанное на почтении и поддержании исторической памяти, дает надежду, что мы совместно преодолеем эти вызовы", - добавил он.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны совершила нападение на Советский Союз, в тот же день войну СССР объявили Румыния и Италия.

По официальным данным, в ходе Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против немецких фашистов. Не вернулись с войны 17 с половиной тысяч человек. 22 жителя Абхазии во время войны получили звание Герой Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы.

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