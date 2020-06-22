Кабмин Абхазии назвал политической интерпретацией реакцию на покупку жилья Килба

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Пресс-служба Кабинета министров Абхазии назвала политической интерпретацией вопроса реакцию в социальных сетях на покупку жилья экс-секретарю Совбеза Мухамеду Килба из средств фонда репатриации.

Как отмечается в заявлении пресс-службы Кабмина, на заседании Парламента 18 июня обсуждались нецелевое использование средств фонда репатриации и механизмы приобретения жилья, при этом вопрос о правомерности или отсутствии оснований для выделения квартиры Килба никем не поднимался.

"Однако в социальных сетях бывшие представители власти и их партия "Форум народного единства Абхазии" умышленно подменили смысл обсуждаемого вопроса, пытаясь навязать общественному сознанию мысль, что действующие власти каким-то образом пытаются пересмотреть решение о покупке М.С. Килба квартиры", - говорится в заявлении.

Ранее политическая партия "Форум народного единства Абхазии" опубликовала обращение, в котором напомнила о заслугах Мухамеда Килба перед Отечеством, как добровольца и человека, "который прошел всю войну с первого до последнего дня и участвовал в освобождении нашей страны от грузинских оккупационных войск".

Политическая партия в своем заявлении предложила органам власти "глубоко разобраться в вопросах исполнения жилищного законодательства в целом по стране, в коррупционных схемах в данной сфере, а не искусственным и целенаправленным выискиванием каких-то сомнительных нарушений в отношении лиц, золотыми буквами вписавших свои имена в новейшую историю Республики Абхазия, в ее боевую летопись".

В пресс-службе Кабмина, в свою очередь, подчеркнули, что именно этим и занялась действующая власть.

"Может случиться так, что в ходе "глубокого разбирательства" будет выявлено много других фактов нецелевого, незаконного использования бюджетных средств, в том числе в период их безраздельного руководства страной. В связи с такой вероятностью просим оппонентов не драматизировать ситуацию, постараться быть последовательными в требованиях наведения порядка и неизбирательными в периодах нарушения законодательства страны", - ответили в Кабмине на заявление ФНЕА.

Пресс-служба Правительства также обратила внимание на заявление, сделанное бывшим вице-премьером Асланом Кобахия, который в своей публикации на Facebook рассказал, что лично подписал распоряжение, обязывающее фонд репатриации приобрести Килба жилье. Позже в комментарии Sputnik Кобахия уточнил, что не принимал самостоятельное решение, вопрос обсуждался руководством.

"Человек три года жил на съемной квартире. Ему по закону, как репатрианту, как добровольцу, как человеку, который прошел всю войну с первого до последнего дня, положено было жилье. Он ни одного квадратного метра в Абхазии не имел. Ответственная власть ему давно должна была купить эту квартиру. Конечно, я самостоятельное решение не принимал, этот вопрос обсуждало руководство, но я подписал распоряжение с просьбой приобрести квартиру Герою Абхазии Мухамеду Килба. Я абсолютно об этом не жалею. Если сегодня у меня была бы возможность, то повторил бы это. Не только Килба купил бы квартиру, но и всем репатриантам, особенно ветеранам войны", - подчеркнул Кобахия.

В Кабмине указали на то, что ранее также практиковалось по решению властей приобретение жилья видным военачальникам и политическим деятелям, не родившимся в Абхазии, но посвятившим себя служению интересам республики, но при этом были задействованы средства резервных фондов президента и правительства, не нарушалось законодательство.

"Ни один вице-премьер Республики Абхазия не обладает правом распоряжаться финансовыми средствами государства, если в этот момент он не исполняет обязанности премьер-министра или министра финансов. И когда бывший вице-премьер заявляет, что он лично дал указание о выделении средств из Фонда репатриации, то к нему возникает логичный вопрос: зачем сидеть в парламенте, принимать законы, пространно рассуждать о порядке, если потом, перейдя из одного крыла здания в другое, самолично нарушать законы", - прокомментировали заявления Кобахия в Кабмине.

В Правительстве подчеркнули, что никоим образом нельзя политически эксплуатировать тему отношений с родственными народами Северного Кавказа, с добровольцами.

"Манипуляции действительно могут нанести тяжелый урон нашему братскому союзу. Не важно, на каких мировых фронтах сражались наши братья, в каких военных округах они когда-либо служили, важно другое – они наши братья и имеют полное право жить в нашем общем Отечестве. А те, кто так сильно заботится об имидже страны, должны были, находясь на разных уровнях власти, принимать безупречные в правовом отношении решения – чтобы не создавать ненужных ситуаций", - ответили в Кабмине на обвинения ФНЕА в неуважительном отношении действующей власти к новейшей истории Абхазии и "подвигу тех, кто создавал ее вместе с нами".

Парламент Абхазии на заседании в четверг 18 июня принял постановление об исполнении бюджета фонда репатриации за 2018 год. Контрольная палата республики заявила о нецелевом использовании средств в фонде. Как рассказала об итогах проверки председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, в 2018 году были приобретены в собственность нерепатриантов квартира за три миллиона 800 тысяч рублей и дом за два с половиной миллиона рублей, а также была осуществлена нецелевая покупка пальм на сумму более миллиона рублей, которые были высажены на территории Госкомитета, а также неоднократно были выплачены премий сотрудникам Министерства репатриации на сумму более, чем на полмиллиона.

По оценкам заместителя председателя Контрольной палаты Зураба Отырба, расходование было в "достаточно крупном размере" – речь идет о сумме более чем в семь миллионов рублей.