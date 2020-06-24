11:07 24 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.84
  • EUR77.68
Поиск
LIVE:

Торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы прошло в Минобороны Абхазии

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (150)
24 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200624/1030391867/Torzhestvennoe-meropriyatie-v-chest-75-letiya-Pobedy-proshlo-v-Minoborony-Abkhazii.html

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы должны были пройти 9 мая, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы прошло в Министерстве обороны Абхазии.

Личный состав Минобороны поздравил министр Владимир Ануа. Он отметил, что сегодня 24 июня на Красной площади проходит торжественный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ануа напомнил, что 75 лет назад именно 24 июня проходил первый парад.

"75 лет назад в этот день прошел исторический Парад, который стал символическим для народа-победителя. В его торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. Сегодня, 75 лет спустя, на Красной площади проходит Парад Победы. В праздничном мероприятии в качестве гостей участвуют представители Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Георгиевичем Бжания", - отметил он.

Министр обороны подчеркнул, что в памяти потомков навсегда останутся самоотверженное и беззаветное служение родине ветеранов Великой Отечественной войны.

"В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников совершил великий подвиг. Из 55,5 тысяч воевавших сыновей и дочерей Абхазии более 17 тысяч не вернулись домой", - сказал он.

© Foto / скриншот из видео\Sputnik
Аслан Бжания принимает участие в Параде Победы в Москве

Зампредседателя Cоюза ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии Закан Нанба отметил важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы традиционно должны были пройти 9 мая, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены. 24 июня военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проедут на грузовом автомобиле по улицам Абхазии под песни военных лет.

24 июня в Москве на Красной площади проходит торжественный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. На праздничном мероприятий присутствует президент Абхазии Аслан Бжания.

Смотрите также:

 

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (150)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как украсили Москву к параду Победы
Имитация эффективности: Латвия, Литва и Эстония совместно модернизируют флот
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться