Торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы прошло в Минобороны Абхазии

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы должны были пройти 9 мая, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы прошло в Министерстве обороны Абхазии.

Личный состав Минобороны поздравил министр Владимир Ануа. Он отметил, что сегодня 24 июня на Красной площади проходит торжественный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ануа напомнил, что 75 лет назад именно 24 июня проходил первый парад.

"75 лет назад в этот день прошел исторический Парад, который стал символическим для народа-победителя. В его торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. Сегодня, 75 лет спустя, на Красной площади проходит Парад Победы. В праздничном мероприятии в качестве гостей участвуют представители Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Георгиевичем Бжания", - отметил он.

Министр обороны подчеркнул, что в памяти потомков навсегда останутся самоотверженное и беззаветное служение родине ветеранов Великой Отечественной войны.

"В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников совершил великий подвиг. Из 55,5 тысяч воевавших сыновей и дочерей Абхазии более 17 тысяч не вернулись домой", - сказал он.

Зампредседателя Cоюза ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии Закан Нанба отметил важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы традиционно должны были пройти 9 мая, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены. 24 июня военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проедут на грузовом автомобиле по улицам Абхазии под песни военных лет.

24 июня в Москве на Красной площади проходит торжественный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. На праздничном мероприятий присутствует президент Абхазии Аслан Бжания.

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