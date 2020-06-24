Барателия опроверг информацию о незаконных списаниях со счетов пенсионеров

Слухи о том, что с карт пенсионеров якобы списываются средства для того, чтобы покрыть 40-миллионный кредит Госкомпании "Абхазтоп", появились в соцсетях в начале лета.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа, выступая на пресс-конференции на Абхазском телевидении, опроверг появившуюся в соцсетях информацию о списании средств с банковских счетов пенсионеров для погашения выданного гудаутской нефтебазе Госкомпании "Абхазтоп" кредита.

"Очень часто в соцсетях нагнетают ситуацию (информацией - ред.) о том, что с банковских карточек пенсионеров списывают средства, чтобы закрыть дыры. Это исключенный сценарий", - подчеркнул он.

В начале июня в социальной сети Facebook появились анонимные сообщения, что из-за выдачи Национальным банком Абхазии 40 миллионов рублей Госкомпании "Абхазтоп" в настоящее время якобы осуществляется незаконная попытка списать деньги с карт пенсионеров, чтобы компенсировать выданный кредит.

11 июня Банк Абхазии сделал заявление по этому поводу. Как говорилось в пресс-релизе Банка Абхазии, кредит рефинансирования был выдан не гудаутской нефтебазе, а "Сухум-Банку" для дальнейшего кредитования своего клиента - гудаутской нефтебазы Госкомпании "Абхазтоп". Срок погашения кредита был определен договором и назначен на ноябрь 2017 года.

По данным Банка, кредит к указанной дате был погашен "Сухум-Банком" в полном объеме. При этом регулятор получил доход в виде процентов в размере 7 164 036 рублей.

Отмечается, что Банк Абхазии, реализуя денежно-кредитную политику, по обращениям коммерческих банков в целях развития и укрепления банковской системы страны регулярно предоставляет им кредиты рефинансирования, которые должны использоваться исключительно для последующего кредитования клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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