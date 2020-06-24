Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В четверг 25 июня погоду в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью + 17…22°С, днем +24…29°С.
Температура морской воды + 23°С.
Волнение морской воды – слабое и значительное, 25- 125см (1-3б).
Относительная влажность воздуха 70-90 %.