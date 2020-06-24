Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня

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Пандемия, кредиты и пенсии: Беслан Барателиа ответил на вопросы журналистов Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал, как пандемия сказалась на банковской сфере, когда Сбербанк сможет вновь выдавать кредиты населению, как начисляются пенсии и какая у него зарплата. 686

Еще 45 человек проверили на коронавирус в Абхазии По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения COVID-19, выздоровели более 4 миллионов 630 тысяч человек, жертвами болезни стали около 470 тысяч человек. 241