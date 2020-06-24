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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200624/1030401159/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-25-iyunya.html

В четверг на территории Абхазии ожидается переменная облачность, возможна гроза, температура воздуха днем достигнет 29 градусов.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В четверг 25 июня погоду в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер, слабый и  умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью + 17…22°С,  днем +24…29°С.

Температура морской воды + 23°С.

Волнение морской воды – слабое и значительное, 25- 125см (1-3б).

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

                           

 



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