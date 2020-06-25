Новых случаев коронавируса в Абхазии за сутки не выявлено

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Еще 59 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 59 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.
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