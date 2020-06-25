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Новых случаев коронавируса в Абхазии за сутки не выявлено

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (569)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200625/1030409280/Novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Abkhazii-za-sutki-ne-vyyavleno.html

В России за сутки выявлено более 7 тысяч новых случаев коронавируса. Во всем мире подтверждено 9 миллионов 440 тысяч случаев заболевания, выздоровели 4 миллиона 760 тысяч.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Еще 59 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 59 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (569)


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