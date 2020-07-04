Загадочная болезнь: на лечение Кирилла Чернова собрано меньше половины суммы

На диагностику и лечение подопечного фонда "Ашана" трехлетнего Кирилла Чернова в Москве в клинике им. Н.Ф. Филатова необходимо собрать 303 000 рублей.

СУХУМ, 04 июл - Sputnik, Мария Ефимова. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на полную диагностику и лечение Кирилла Чернова от аллергии с признаками стрептококковой инфекции 24 июня, к настоящему моменту собрано чуть более 130 тысяч рублей.

Трехлетний Кирилл очень активный ребенок. По словам мамы мальчика, он легко вступает в общение с детьми, любит ходить на море и обожает кататься на самокате. Жизнь семьи изменилась прошлым летом, когда Кириллу еще не было и трех лет.

Во время игры во дворе Кирилл проглотил магниты. В тот же вечер он стал жаловаться на боли в области живота. Родители незамедлительно обратились в Республиканскую детскую больницу. В результате тщательного обследования в желудке было обнаружено инородное тело, магниты. Из-за отсутствия соответствующего оборудования, мальчика пришлось направить в Детскую Больницу Сочи, где врачи провели срочную операцию по извлечению магнитов.

© Foto / КБФ "Ашана" Кирилл Чернов с мамой

Однако через неделю мальчик снова стал жаловаться на боли в желудке, а назначенные врачами лекарства не давали никаких результатов.

“Нас выписали на девятые сутки в удовлетворительном состоянии, и мы сразу вернулись домой. Постепенно у ребенка стали появляться побочные эффекты – увеличились печень и селезенка, начались рвоты, а потом появились кожные высыпания”, - рассказала мама Кирилла. Евгения Фоменко.

По словам мамы, мальчик принимает лекарства, придерживается диеты, но пока что лечение не дает никаких результатов.

“Пару раз обращались к дерматологам, но, к сожалению, их назначения не помогают. Постоянно сдаем анализы, но установить причину высыпаний до сих пор не могут. Необходимо полностью его обследовать”, - поделилась мама мальчика.

На фоне основной болезни – поражение ЖКТ – у ребенка появилась аллергия с признаками стрептококковой инфекции. На кистях рук у ребенка появляется сыпь и чесотка.

"К сожалению, установить причину постоянных высыпаний на теле ребенка пока что не удается”, - поделилась главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

Кирилла уже ждут в Детской городской клинике Н.Ф. Филатова в Москве. Стоимость прохождения полной диагностики и лечения ребенка – 303 000 рублей. К сожалению, семья не осиливает такую сумму. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение трехлетнего Кирилла.

О способах оказания помощи девочкам можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".