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Молодежный форум может пройти в Абхазии осенью

© Foto / Предоставлено Сандро Делба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200715/1030540896/Molodezhnyy-forum-mozhet-proyti-v-Abkhazii-osenyu.html

В рамках программы "Будущее Абхазии" студент АГУ Сандро Делба на протяжении двух недель будет проходить стажировку в Москве . 

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Студент из Абхазии Сандро Делба обсудил вопрос проведении в Абхазии молодежных форумов в ходе встречи с главой Росмолодежи Александром Бугаевым, сообщил Sputnik Абхазия сам Делба. 

Он отметил, что они с главой Федерального агентства по делам молодежи России пришли к соглашению о том, что форум пройдет в Абхазии осенью 2020 года.

"По приезду в Абхазию я начну заниматься организацией этого форума. По предварительным подсчетам в форуме будут участвовать более ста человек. Я хочу провести встречу с главой столицы Бесланом Эшба, так как вижу возможность проведения такого массового мероприятия только в Сухуме", - уточнил Делба.

Как объяснил студент его стажировка в Федеральном агентстве по делам молодежи России проходит в отделе международной связи и заключалась в рассмотрении грантов, присылаемых со всех стран СНГ. При этом он подчеркнул, что стажировка проходит при соблюдении всех мер предосторожности в условиях угрозы распространения коронавируса.

Делба поделился, что по результатам стажировки ему предложили поработать в Москве.

Стажировка Сандро Делба проходит в рамках программы "Будущее Абхазии".

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