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РУСДРАМ приостановил работу на неделю из-за открытия границы с Россией

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (694)
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Sputnik Абхазия
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Театр отменил запланированные на этой недели показы спектаклей "Кьоджинские перепалки" и "Приключения Буратино".

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Русский театр драмы имени Искандера приостановил показ спектаклей на неделю из-за открытия абхазо-российской границы, сообщил гендиректор театра Ираклий Хинтба на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По его словам, с открытием границы Абхазия оказалась "в новой и пока не вполне понятной ситуации".

"Прекрасно, что в Абхазии возобновляется туристический сезон: это даст возможность людям заработать на хлеб, а государство сможет строить более оптимистические экономические прогнозы на второе полугодие 2020 года. И наш театр ждал открытия границы, ведь лето - период самой активной работы, так как зал наполняется не только местной, но и приезжей публикой. Однако сейчас мы остро почувствовали неопределенность: туристов еще не так много, а абхазский зритель уже испытывает опасения в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции, завезенной извне", – говорится в сообщении.

Гендиректор РУСДРАМа подчеркнул, что никто не хочет рисковать в нынешних условиях, несмотря на потерю доходов.

"В течение недели ситуация должна проясниться, и мы сразу же приступим к работе на зрителя - безусловно, с соблюдением всех санитарных норм. Нам очень важно, чтобы зрители чувствовали себя в безопасности, а это зависит от общей эпидемиологической обстановки и морально-психологической атмосферы в обществе", – отметил Ираклий Хинтба.

На этой неделе были запланированы спектакли "Кьоджинские перепалки" и "Приключения Буратино". Эти постановки перенесли на более поздние сроки. Остальные спектакли пока остаются в августовской афише.

Российско-абхазская граница открылась после четырехмесячных ограничений в субботу 1 августа.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (694)


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