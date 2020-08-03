РУСДРАМ приостановил работу на неделю из-за открытия границы с Россией

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Русский театр драмы имени Искандера приостановил показ спектаклей на неделю из-за открытия абхазо-российской границы, сообщил гендиректор театра Ираклий Хинтба на своей странице в Facebook.

По его словам, с открытием границы Абхазия оказалась "в новой и пока не вполне понятной ситуации".

"Прекрасно, что в Абхазии возобновляется туристический сезон: это даст возможность людям заработать на хлеб, а государство сможет строить более оптимистические экономические прогнозы на второе полугодие 2020 года. И наш театр ждал открытия границы, ведь лето - период самой активной работы, так как зал наполняется не только местной, но и приезжей публикой. Однако сейчас мы остро почувствовали неопределенность: туристов еще не так много, а абхазский зритель уже испытывает опасения в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции, завезенной извне", – говорится в сообщении.

Гендиректор РУСДРАМа подчеркнул, что никто не хочет рисковать в нынешних условиях, несмотря на потерю доходов.

"В течение недели ситуация должна проясниться, и мы сразу же приступим к работе на зрителя - безусловно, с соблюдением всех санитарных норм. Нам очень важно, чтобы зрители чувствовали себя в безопасности, а это зависит от общей эпидемиологической обстановки и морально-психологической атмосферы в обществе", – отметил Ираклий Хинтба.

На этой неделе были запланированы спектакли "Кьоджинские перепалки" и "Приключения Буратино". Эти постановки перенесли на более поздние сроки. Остальные спектакли пока остаются в августовской афише.

Российско-абхазская граница открылась после четырехмесячных ограничений в субботу 1 августа.