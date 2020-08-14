22:17 14 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.22
  • EUR86.41
Поиск
Память погибших в Отечественной войне почтили шествием в Сухуме

Память погибших в Отечественной войне почтили шествием в Сухуме

Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/0e/1030759037.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200814/1030759025/Pamyat-pogibshikh-v-Otechestvennoy-voyne-pochtili-shestviem-v-Sukhume.html

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги, войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В День скорби в Сухуме прошло шествие от Мемориала Славы до Красного моста, где 28 лет назад, развернулись первые столкновения грузинской армии и абхазских ополченцев.

К вечеру 14 августа у Мемориала Славы стали собираться люди, многие держали в руках абхазские флаги. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу, поклонились памяти погибших и направились в сторону набережной.

В пути их сопровождали сотрудники милиции, которые останавливали транспорт, чтобы движению людей ничего не мешало. Выйдя на набережную столицы, шествующие направились в сторону Красного моста. Именно там 14 августа 1992 года произошли первые бои.

Сидевшие в кафе и ресторанах на набережной Сухума, стоя провожали колонну. Участники мероприятия остановились недалеко от Красного моста, у дворца спорта имени Сергея Багапш, там показывали хронику начала войны. Ее смотрели не только местные, но и туристы.

Главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния подчеркнула, что подобные мероприятия проводятся каждый год.

"В акции принимают участие представители молодежных организаций, много молодежи. В эти дни мы в социальных сетях проводим викторину об истории войны. Нашему подрастающему поколению нужно правильно преподносить события войны и, конечно, наверное, самая лучшая форма патриотизма, это знание своей истории, своего родного языка", - подчеркнула она.

На Красном мосту, в конечном пункте своего шествия, участники акции зажгли свечи.

Участники акции зажгли свечи на Красном мосту
Бадрак Авидзба
Участники акции зажгли свечи на Красном мосту

Мероприятие организовал Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума совместно с Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Военная агрессия Грузии против Абхазии началась через две недели после принятия Грузии в Организацию Объединенных Наций. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Поток Персеиды: звездный дождь в августе
Дань памяти: возложение цветов в день 28-й годовщины начала Отечественной войны в Абхазии
Хроника Отечественной войны народа Абхазии
Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться