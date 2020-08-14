Память погибших в Отечественной войне почтили шествием в Сухуме

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги, войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В День скорби в Сухуме прошло шествие от Мемориала Славы до Красного моста, где 28 лет назад, развернулись первые столкновения грузинской армии и абхазских ополченцев.

К вечеру 14 августа у Мемориала Славы стали собираться люди, многие держали в руках абхазские флаги. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу, поклонились памяти погибших и направились в сторону набережной.

В пути их сопровождали сотрудники милиции, которые останавливали транспорт, чтобы движению людей ничего не мешало. Выйдя на набережную столицы, шествующие направились в сторону Красного моста. Именно там 14 августа 1992 года произошли первые бои.

Сидевшие в кафе и ресторанах на набережной Сухума, стоя провожали колонну. Участники мероприятия остановились недалеко от Красного моста, у дворца спорта имени Сергея Багапш, там показывали хронику начала войны. Ее смотрели не только местные, но и туристы.

Главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния подчеркнула, что подобные мероприятия проводятся каждый год.

"В акции принимают участие представители молодежных организаций, много молодежи. В эти дни мы в социальных сетях проводим викторину об истории войны. Нашему подрастающему поколению нужно правильно преподносить события войны и, конечно, наверное, самая лучшая форма патриотизма, это знание своей истории, своего родного языка", - подчеркнула она.

На Красном мосту, в конечном пункте своего шествия, участники акции зажгли свечи.

Бадрак Авидзба Участники акции зажгли свечи на Красном мосту

Мероприятие организовал Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума совместно с Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Военная агрессия Грузии против Абхазии началась через две недели после принятия Грузии в Организацию Объединенных Наций. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.