20:20 02 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.86
  • EUR87.74
Поиск

Еще 25 случаев коронавируса выявлено в Абхазии

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (754)
430 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/19/1030822572.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200902/1030866228/Esche-25-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 384 человека. Из них 138 выздоровели, четыре человека скончались.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Еще у 25 человек в Абхазии диагностировали коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 190 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 30 пациентов с подтвержденным на COVID-19, в тяжелом состоянии пять человек, в средней степени тяжести восемь пациентов.

"Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 13 человек", - отметили в оперштабе. 

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (754)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Большой и грозный: самый опасный боевой самолет России
Эстафета с "Калашниковым": гонка преследования на конкурсе "Чистое небо"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться