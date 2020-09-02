Еще 25 случаев коронавируса выявлено в Абхазии

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Еще у 25 человек в Абхазии диагностировали коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 190 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них", - говорится в сообщении.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 30 пациентов с подтвержденным на COVID-19, в тяжелом состоянии пять человек, в средней степени тяжести восемь пациентов.
"Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 13 человек", - отметили в оперштабе.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.