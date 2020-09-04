Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 22 и 23 августа, на территории Черноморского побережья Абхазии будет облачная с прояснениями погода, временами возможен дождь, гроза.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах ливни, грозы и град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 3-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +25°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.