Заезд по минному полю: мотострелки ЮВО освоили экстремальное вождение в Абхазии

В учебных мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих базы в составе экипажей БТР-82АМ.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Мотострелки российской военной базы Южного военного округа на полигоне Цабал освоили преодоление минных заграждений и экстремальное вождение бронетранспортеров БТР-82АМ на побережье Черного моря и в горах Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

В течение месяца на специально оборудованном автодроме с препятствиями, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы ЮВО совершенствовали навыки вождения современных бронетранспортеров БТР-82АМ.

"Экипажи преодолевали минные поля по маршруту шириной не более трех метров, двигаясь по разминированному коридору и колейным мостам. Кроме того, личный состав отработал действия по вождению бронетранспортеров на водных преградах и на крутых склонах горных серпантинов", - говорится в сообщении.

В условиях поражения отравляющими веществами при нулевой видимости механики-водители учились ориентироваться на местности и передвигаться на бронетехнике только по приборам.

На занятиях все мотострелки были экипированы изолирующими дыхательными аппаратами ИП-5 и средствами радиохимической и биологической защиты, отметили в пресс-службе ЮВО.

Читайте также: