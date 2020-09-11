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Гудаутская больница

Абхазским врачам, контактирующим с больными COVID-19, сократили сроки изоляции

© Фото : Рада Ажиба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200911/1030927256/Abkhazskim-vracham-kontaktiruyuschim-s-bolnymi-COVID-19-sokratili-sroki-izolyatsii.html

Согласно ранее введенным нормам, врачи, контактирующие с больными коронавирусом, должны были находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

СУХУМ, 11 сен- Sputnik. Врачи, которые находятся в "красной зоне" и контактируют с больными коронавирусом на протяжении семи дней, отправляются на самоизоляцию также на семь суток, заявил в прямом эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

Министр уточнил, что новые критерии соответствуют нормам Всемирной организации здравоохранения.

"Это утвержденный протокол", - добавил Цахнакия.

По данным министра здравоохранения, за месяц в Гудаутском госпитале были задействованы 180 человек - бригады, формирующиеся из медработников районных, городских больниц и Республиканской больницы.

Ранее врачи из "красной зоны" отправлялись в Абхазии на двухнедельный карантин.


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