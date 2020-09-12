Две войны: выставка "Художник. Время. Память." откроется в Сухуме

На выставке "Художник. Время. Память." будет представлено более 70 произведений, это полотна из коллекции Государственной национальной картинной галереи Абхазии и Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар города Гудаута.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Выставка, посвященная Дню Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, откроется в Центральном выставочном зале Союза художников 22 сентября в 13:00, сообщила Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

"В экспозиции выставки более 70 произведений самых разных жанров, это живопись, графика и декоративно-прикладные скульптуры. Эту выставку Союз художников проводит ежегодно ко Дню Победы, несколько лет назад мы взяли такую тему как война и мир в творчестве абхазских художников. Эта выставка носит более исторический характер в творчестве абхазских художников", - подчеркнула она.

Все работы, которые будут представлены на выставке "Художник. Время. Память." – это ответ на вопрос, как художник реагирует на время, на исторические события.

"То, что создают художники, формирует нашу историческую память. На выставке вы сможете увидеть работы, которые не выставлялись уже очень давно, это работы, которые находятся в фондах картинной галереи. Возьмем к примеру работу Крайникова "Иван абхазец", она была написана в 1963 году, или "Скрипка" Сергея Цвижба, это одна из самых известных его работ. Также будет представлена скульптура Марины Эшба, которая посвящена матери воина. Несколько работ нам предоставил гудаутский музей имени Сергея Дбар. ", - заметила Эльвира Арсалия.

Многие работы выставки не привязаны к конкретному историческому времени, подчеркнула она.

"Каждая из этих работ, создает некий образ, связанный с Великой Отечественной войной или Отечественной войной 1992-1993 годов. Экспозиция достаточно разнообразна, от каких-то реалистичных сюжетов, до каких-то образных решений, которые достигаются разными средствами художественной выразительности. Все эти работы так или иначе объединяются в одну тему, которая и стала названием выставки", - рассказала Арсалия.

Выставка "Художник. Время. Память." пройдет при поддержке Министерства культуры Абхазии. Организаторы выставки: Союз художников и Государственная национальная картинная галерея. Выставка продлится до 8 октября.

Информационную поддержку проекта оказывает Sputnik Абхазия.

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