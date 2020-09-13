Явка на повторных выборах в Парламент Абхазии на полдень составила 18%

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Явка избирателей по повторным выборам депутата Народного Собрания-Парламента Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10 на 12:00 составила 18,81% избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Абхазии.

Для того чтобы повторные выборы состоялись, в них должны принять участие 25% избирателей.

Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатами в депутаты Тамази Лейба и Тимура Бейя на заседании ЦИК 20 августа.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 июля. Согласно итогам:

по Гудаутскому избирательному округу №18 депутатом был избран Алхас Хагба,

по Отхарскому избирательному округу №14 - Алмасхан Барциц,

по Кындыгскому избирательному округу №31 - Гарри Кокая.

Кандидатами на выборах депутата Парламента по Бзыбскому избирательному округу №10 также были Тимур Бейя и Тамази Лейба. Ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.