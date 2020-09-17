Сухумские депутаты предложили Бжания отложить выборы в местные органы власти

Выборы в органы местного самоуправления в республике назначены на 1 ноября 2020 года. Депутаты горсобрания избираются сроком на четыре года.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Депутаты городского собрания Сухума решили обратиться к президенту Аслану Бжания с предложением отложить выборы в местные органы власти из-за угрозы распространения COVID-19, сообщается на сайте горсобрания.

"Коронавирус стал причиной отмены голосования во многих странах. Мы уверены, что и нам, в Абхазии, не следует рисковать здоровьем граждан. Поэтому, наверное, было бы правильным отложить выборы в местные органы власти, - отметил председатель горсобрания Дмитрий Маршания.

Другие депутаты поддержали эту идею.

"Они подчеркнули, что ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуляция вирусов гриппа и других респираторных вирусов. Грипп и ОРВИ плюс коронавирусная инфекция могут отрицательно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в столице и в республике. На данный момент решения о переносе выборов во многом определяет медицинская динамика", - говорится в сообщении.

По итогам заседания депутаты написали письмо в адрес президента с просьбой перенести выборы до более благоприятной эпидемиологической ситуации.