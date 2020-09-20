Добыть шкуру зверя: об охотничьих традициях абхазов

Охота – традиционное увлечение абхазов, многие столетия они охотятся на разнообразную добычу. О том, как зарождалась охота, на что и с помощью чего охотились в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Охота стала основной хозяйственной деятельностью абхазов в эпоху верхнего палеолита, подтверждение этому ученые нашли в гроте Хупынипшахва, где были найдены кости тура, серны, пещерного медведя и лося.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Традиционная охота

В охоте абхазы использовали различные самоловные устройства, а также копья, дротики, гарпуны.

Тому обстоятельству, что для абхазских племен охота стала важной формой хозяйственной деятельности способствовала сама природа. В абхазских горах и лесах в изобилии водилась разнообразная дичь. Мясо дичи служило пищей, шкура – постелью и одеждой, а также предметом обмена и торговли, особенно ценились куньи меха.

Охота по-абхазски дословно переводится как "идти на дичь" ашәарыцара от ашәарах – дичь, "ацара" – идти. Абхазам знакомы разные формы и способы охоты: летняя, чаще всего индивидуальная, при помощи огнестрельного оружия на диких высокогорных животных. Также охотились осенью группами, ставили ловушки и западни в ущельях, где обитает дичь.

Следующую форму охоты называют "охотой в лесу", как и добывание дикого меда из дупел деревьев и скальных трещин. Была также распространена массовая осенняя охота в прибрежных и подгорных лесах с собаками и оружием. Основным оружием охоты была кремневка, параллельно до XIX века частично пользовались луком и стрелой.

Вместе с тем сооружались и различные охотничьи приспособления. Так, для охоты на кабанов существовала специальная западня, которая называлась "акыдра". Целое дерево подпиралось одним концом стойкой, упирающейся в лежащую на земле жердь. Если толкнуть жердь, стойка падает, а с ней и бревно, убивающее кабана.

Наиболее популярной, хотя и небезопасной, считается высокогорная охота на дикую козу (абӷаџьма), дикого козла (ақәасаб), косулю (аԥслаҳә), серну (ашьабсҭа), тура (абӷаб).

Для зимней охоты в нагорной Абхазии использовали лыжи (ашәаҩа). У абхазских лыж деревянный обод согнут, концы соединены веревкой или ремнями. Длина – 30, ширина в середине – 24 сантиметра. Обод соединяли и переплетали тремя широкими продольными ремнями и шестью поперечными, на которые ставится нога. Ремни продевали в отверстие обода. Лыжи привязывали к ноге парой ремешков, прикрепленных к переплету.

Для охоты в снежных условиях абхазы использовали особую деревянную лопату (аҭәырӷәы лаба). Лопата служила для разгребания снега в горах, для чего конец ее смазывался салом.

Как готовились к охоте

Перед тем как отправиться на охоту приводили в порядок одежду, обычно серых тонов, чтобы резко не выделяться из окружающей среды: удобную обувь – чувяки из бычьей или буйволиной шкуры (ажәцәеимаақәа), шерстяные носки (аласха қылԥадқәа), ноговицы (аимсқәа, амесҭ), широкополый войлочный головной убор (ауапцәа хылԥа, ачарахь хылԥа). Брали с собой скатанную бурку (ауапа) или козью шкуру с шерстью (аџьмацәа кәахьча).

За спиной охотника висел походный мешок (ахьаҭра), в котором лежали предметы первой необходимости: деревянная кружка (ахмаҷыр, акәмаҷеи) шило (аӡаӡ), кожаные ремешки (ааҷа), дорожнаџ провизия (амҩаныфа), поваренная соль (аџьыкахыш), аджика (аџьыка)

В комплект оружия (абџьар) входили: ружье (ашәақь), кремневка (аԥсуа шәақь, ашьанҵа шәақь), - в более ранние периоды, боеприпасы (ахыи-ахәшәи, аџьыԥҳаны), а до появления казнозарядных ружьей – тряпочки для заворачивания пуль (ахкәырша, ахҵаҵа), а позднее – заряженные патроны (апатронақәа, аџьазцәақәа), уложенные в патронтаж (аҟанҭаруаз).

На поясном ремне висел "абхазский нож" (аԥсуа ҳәызба), жирница (акьаԥаҭра), наполненная жиром из костного мозга ножки косули (ашьахәар), бараньего курдюка (ацәымса), кресало (аихамца), с кремнем (ашьанҵа), оселок (амақьаԥсыс), иногда он бывал просверлен и висел отдельно на ремешке. На случай заболевания с собой брали снадобья (ахәшә еиҵаҵа, аҭалоу ахәшә).

Охота с собаками

Охота с собаками имела распространение. При псовой охоте группа людей с собаками (амаҵуарқәа, то есть "прислуживающие" псы) собирались в определенном месте.

Затем вместе шли в лес, где водилась дичь, и здесь предварительно совершали следующий обряд: собирали по кусочку от своей одежды и, сложив их в одном месте, поджигали и переходили через огонек, чтобы освободить себя от влияния дурных глаз и ног.

После этого они окружали лес, а внутрь пускали собак, и испуганную дичь убивали выстрелом при выходе из леса. Добычу делили поровну, присваивать же долю товарища считалось грехом.

Об абхазских охотничьих собаках, обученных ястребах (ахьшь) и соколах имеются упоминания еще в источниках первой половины XVII века. Голландский автор Витсен писал, что "там очень красивые и понятливые соколы". Использовались также верховые лошади, в частности, во время охоты на некоторых перелетных птиц.

Охота нашла глубокое отражение как в материальном быту, так и в обычаях, обрядах, религиозных верованиях, фольклоре и в самом языке абхазов.

Так, по старым поверьям абхазов, существуют две родственные группы божеств – покровителей охоты по имени Аиргь и Ажвейпшаа, которые властвуют над всеми лесами и дичью. В нартском эпосе охота занимает большое место, выступая как одно из наиболее интенсивных хозяйственных занятий богатырей-нартов. Согласно эпосу, нартам принадлежала всякая дичь, например, зубры служили им как буйволы, волки - как собаки.

Свою единственную сестру нарты кормили только костным мозгом отборной дичи. Сасрыква – центральный герой сказаний – именуется "абчарах", то есть верховным охотником, "владыкою над дичью".

Соблюдение обрядов

Во время охоты как сами охотники, так и их домашние должны были соблюдать ряд религиозно-магических обрядов и предписаний с целью умилостивления покровителей дичи и обеспечения удачи на охоте. Прежде чем выйти из дома, охотник брал от каждого члена семьи, в том числе от посторонних лиц, гостящих дома, даже от собаки "акух" (аҟәых), то етсь что-нибудь из того, что им лично принадлежит – частичку одежды, волосок, шерстинку и сжигал все незаметно на огне говоря: "Если в мое отсутствие среди домашних случится ссора или что-нибудь недоброе, пусть, боже, это не помешает иметь мне удачу на охоте!".

Каждый встречный также давал охотнику что-либо от себя – трут, табак, заряд пороха и так далее, пожелав ему доброго пути.

Перед отправлением охотников в путь все, кто находится на стоянке или дома, должны были присесть или даже лежать неподвижно, как будто объятые глубоким сном, пока охотники не ушли. За все время их отсутствия домашние при любых обстоятельствах должны были хранить тишину, мир и спокойствие, избегать ссор и употребления непристойных слов и выражений, чтобы не навлечь гнева оскорбленных божеств.

Старшего в группе охотников называли особым охотничьим словом, которое в дословном переводе означает "счастливый бык" (ацәымш), причем этим же термином именовался и старший в объединенной группе пастухов на альпийских пастбищах.

Согласно абхазскому охотничьему правилу, дичь считается принадлежащей лишь тому, чья пуля первой пролила хоть каплю ее крови, если даже она в тот момент осталась жива, а потом другой охотник убил ее. Это положение обычного права (право первой крови) соблюдается и сейчас.

У убитой дичи отрезали часть уха и кончик носа и бросали прочь, только с этого момента она считалась уже собственностью не Ажвейпшаа, а подстрелившего ее охотника.

Возвращаясь с удачной охоты и приблизившись к дому или стоянке, охотник начинал песню в честь покровителей лесов и дичи Аиргь-Ажвейпшовых, или особым свистом давал знать о своем появлении; все выбегали навстречу и, поздравляя, бросали ему сухие веточки. Мясо дичи вешали во дворе на жерди с крючками.

Охотничий язык

Наиболее характерной чертой охотничье-религиозного быта абхазов является особый охотничий язык, называемый "лесным языком" (абна бызшәа), употребляющийся охотниками только во время охоты и засвидетельствованный, как и божество охоты, у ряда кавказских народов.

Охотничий язык имеет специальное служебное назначение – не дать зверям возможности узнать о присутствии и намерениях охотников, ввести в заблуждение и притупить их четкую бдительность, чтобы они не замечали приближения опасности, не убегали, легко было на них охотиться и убивать.

"Лесной язык" отличается от обычного, разговорного, главным образом, лишь в своей именной части. Запрещалось называть вещи своими именами, так как считалось, что это мешает удаче на охоте. Для обозначения каждого табуированного предмета или явления, с которыми охотники часто встречаются, употреблялись особые слова-заменители.

Эти соответствия представляют собою во многих случаях лапидарное описание специфических качеств соответствующих предметов или переносное выражение их основного назначения, а также сравнения или звукоподражания. Однако в большинстве своем непонятно значение и содержание слов "лесного языка".

Охота была сопряжена с большими трудностями и жертвами, но, несмотря на это, по обычаям старой Абхазии, охотник должен был делиться продуктами своего тяжелого и опасного труда с первыми встречными, соседями, одаривать ими князей, дворян и так далее. "Охотники проводят на охоте месяца два-три, - пишет Дмитрий Гулиа, - главным образом зимою, подвергая себя, неописуемым опасностям в горах, без всякой выгоды для себя, так как вся убитая дичь делится между сбежавшимися на выстрел лицами и соседями, а шкуры убитых лесных животных охотники дарят дворянам, князям и административным лицам для украшения домов".

Все это не могло стимулировать развитие охоты, которая некогда здесь процветала, но к началу ХХ века сделалась малоприбыльной.

Для подготовки материала использованы: книга Ш. Инал-ипа "Абхазы" 1965 год, статья А. Хеция "Охота", книга "Абхазы" 2012 год.