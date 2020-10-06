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Часть Сухума останется без воды 7 октября

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201006/1031061300/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-7-oktyabrya.html

Отключение воды связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора по улице Джонуа в Сухуме.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 20:00 в среду 7 октября, сообщает МУП "Водоканал".

В среду по улице Джонуа будут проводиться ремонтные работы канализационного коллектора.

Без воды останутся следующие районы и улицы столицы: Старый поселок, улица Эшба, район вокзал, улица Адыгейская, район ВИЭМа, центр города, район рынка.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.


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