Часть Сухума останется без воды 7 октября

Отключение воды связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора по улице Джонуа в Сухуме.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 20:00 в среду 7 октября, сообщает МУП "Водоканал".

В среду по улице Джонуа будут проводиться ремонтные работы канализационного коллектора.

Без воды останутся следующие районы и улицы столицы: Старый поселок, улица Эшба, район вокзал, улица Адыгейская, район ВИЭМа, центр города, район рынка.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.