Частная альтернатива: где в Абхазии за плату сдать анализ на COVID-19

В Абхазии долгое время ПЦР-диагностику на COVID-19 можно было провести в государственных медучреждениях. Однако совсем недавно появилась альтернатива. О том, как и где еще можно сдать ПЦР-анализ, в каких условиях принимают пациентов, и сколько стоит частная ПЦР-диагностика, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии ПЦР-диагностику проводила только государственная баклаборатория. Анализ бесплатный. Но, чтобы его сдать, нужно простоять в очереди не один час, а то и не один день. Да и результаты можно получить лишь несколько дней спустя.

По словам главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, альтернатив по проведению ПЦР-диагностики в республике нет.

"ПЦР-диагностика в частных лабораториях Абхазии на государственном уровне не разрешена. Потому что у них нет ни соответствующего оборудования, ни соответствующих мощностей, ни соответствующего персонала, который бы был обучен для этой диагностики", – рассказала она в беседе с корреспондентом Sputnik.

Однако совсем недавно одна из частных клиник Сухума стала принимать пациентов и осуществлять забор биоматериала для ПЦР-диагностики.

Как рассказала директор клиники Амина Амичба, для того чтобы проводить ПЦР-анализ дополнительных разрешений у Минздрава Абхазии не брали. В принципе этого и не нужно делать.

"У лаборатории с момента ее открытия есть лицензия от Минздрава на осуществление лабораторной деятельности. Каждый, кто выполняет этот достаточно серьезный анализ, должен быть подготовлен. Чтобы взвалить на себя такую ответственность, конечно, нам нужно было время, чтобы подготовиться, дополнительное разрешение из Москвы, от нашей же лаборатории, которая предоставляет нам такую возможность, потому что все расходные материалы поставляются лабораторией Москвы. Как только мы подготовили все необходимое для безопасного, грамотного забора, транспортировки биоматериала, хранения проб, обработки данных, СЭС под руководством Аллы Ивановны Беляевой, конечно же, проверила помещение на предмет готовности клиники работать с такими пациентами", – пояснила Амичба.

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По ее словам, клиника производит только забор биоматериала для отправки в московскую лабораторию для дальнейших исследований.

Несмотря на долгий путь, пациент получает свои результаты в течение двух дней. Однако цена не каждому по карману – 2500 рублей.

Чистая и грязная зоны

Работу в клинике организовали по всем протоколам - два сухумских офиса разделили на чистую и грязную зоны. В центре города принимают только пациентов, у которых нет явных признаков коронавируса. Для ковидных же работает офис в Новом районе.

"Работа налажена достаточно комфортно, грамотно. Все необходимые расходники есть, поток людей есть. По записи принимать пациентов не получилось. В Абхазии вовремя никто не приходит, а потом начинается сумбур. Поэтому принимаем людей в порядке живой очереди. Это самое правильное. Пациенты у нас адекватные, они понимают, что есть тяжело больные, пропускают вперед инвалидов, детей. Все остальные ожидают своей очереди спокойно. В принципе сам забор осуществляется быстро. Прием проходит комфортно, нет шума, люди проходят в зону административного оформления по пять человек, соблюдают дистанцию. Для оформления пациента работают три администратора, три медсестры, которые берут и мазки на ПЦР-диагностику, и кровь на анализ на антитела. Пациенты получают ответы на анализы по SMS-уведомлению и по электронной почте", – пояснила Амина Амичба.

Прием клиентов клиника начала с 14 октября. За одну неделю в ней обследовались около 300 человек. Все данные передаются в СЭС, а оттуда они попадают в общую статистику Минздрава Абхазии. Всего в день лаборатория может принять 250-300 человек.

Как отметила директор клиники, дефицита в расходных материалах нет.

"Но поймите, у нас и такого потока, как в государственных службах, нет. Мы - частная клиника. Для того чтобы разгрузить государственную лабораторию, на помощь пришли мы. Всегда есть альтернатива. Есть люди, которые могут сдать платно анализ, а есть люди, которым тяжело за 2500 рублей делать ПЦР-анализ. Для этого есть государственная лаборатория, которая делает это абсолютно бесплатно", – добавила Амина Амичба.

В других частных лабораториях республики на данный момент прием пациентов для проведения ПЦР-диагностики не осуществляют.