19:02 23 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Поиск

Табачный рейс: крупную контрабанду сигарет из Абхазии не пропустили в Россию

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
В Абхазии
Получить короткую ссылку
498 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/17/1031154871.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201023/1031154865/Tabachnyy-reys-krupnuyu-kontrabandu-sigaret-iz-Abkhazii-ne-propustili-v-Rossiyu.html

Ранее Сочинская таможня сообщила, что на российско-абхазской границе наблюдается рост числа правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. На посту МАПП "Адлер" сотрудниками Службы УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с таможенниками изъята крупная партия контрабандной табачной продукции, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В ходе таможенного контроля с привлечением специалистов-кинологов грузовой фургон Foton, следовавший из Республики Абхазия под управлением 44-летнего жителя Краснодарского края, был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). По результатам осмотра были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
Пресечен ввоз в Россию из Абхазии свыше 25000 пачек контрабандных сигарет

Было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит металлическими пластинами с приклеенной шумоизоляцией. После демонтажа двойных бортов было обнаружено, что по всему периметру грузового отсека, а также в потолке была прикреплена табачная продукция, сигареты "Continent superslims".

Всего из фургона было изъято 2560 блоков (25600 пачек, 512 000 штук) сигарет без маркировки и акцизных марок, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.  

Контрабандная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии сигарет. Проводятся проверочные мероприятия.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
После футбола: легендарному Пеле 80 лет
Помощь друга: как военные из России борются с COVID-19 в Абхазии
Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться