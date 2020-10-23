Табачный рейс: крупную контрабанду сигарет из Абхазии не пропустили в Россию

Ранее Сочинская таможня сообщила, что на российско-абхазской границе наблюдается рост числа правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. На посту МАПП "Адлер" сотрудниками Службы УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с таможенниками изъята крупная партия контрабандной табачной продукции, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В ходе таможенного контроля с привлечением специалистов-кинологов грузовой фургон Foton, следовавший из Республики Абхазия под управлением 44-летнего жителя Краснодарского края, был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). По результатам осмотра были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни Пресечен ввоз в Россию из Абхазии свыше 25000 пачек контрабандных сигарет

Было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит металлическими пластинами с приклеенной шумоизоляцией. После демонтажа двойных бортов было обнаружено, что по всему периметру грузового отсека, а также в потолке была прикреплена табачная продукция, сигареты "Continent superslims".

Всего из фургона было изъято 2560 блоков (25600 пачек, 512 000 штук) сигарет без маркировки и акцизных марок, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Контрабандная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии сигарет. Проводятся проверочные мероприятия.

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