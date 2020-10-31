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Две смерти и 73 выявленных случая COVID-19 за последние сутки в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (957)
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Общее число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Абхазии на сегодняшний день составляет 4233 человека. Выздоровевших 2267 человек. 42 летальных случая.

СУХУМ, 31 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 367 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них, об этом сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

По информации оперштаба, 31 октября два человека с коронавирусом скончались в многопрофильном мобильном госпитале, развернутом в Сухуме при гостинице "Айтар".

Пациент, 1934 года рождения, с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения, состояние которого расценивалось как крайне тяжелое, умер утром 31 октября от острой сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.

Также, 31 октября скончалась пациентка 1942 года рождения. У нее был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция - крайне тяжелое течение и внебольничная двусторонняя субтотальная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина умерла. У пациентки были сопутствующие соматические заболевания.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 132 человека, у 114 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 10 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 60 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние здоровья 57 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

Всего на территории Абхазии выздоровевших 2267 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (957)

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