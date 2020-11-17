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Жилой дом сгорел в селе Приморское

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сигнал о возгорании дома в селе Приморское поступил на пульт МЧС Абхазии в 12:54 вторника.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Жилой бельэтажный дом сгорел в селе Приморское Гудаутского района во вторник 17 ноября, сообщил Sputnik начальник Центра управления силами МЧС Абхазии, подполковник Батал Барчан. 

"Конструкция дома была деревянная, и он сгорел практически полностью. Мы направили на место два пожарных расчета, но к моменту их прибытия туда весь дом уже был охвачен пламенем", - отметил он. 

В пожаре никто не пострадал. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

© Foto / МЧС Абхазии
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Как уточнил глава села Приморское Аляс Габуния, в сгоревшем доме проживали муж и жена пенсионного возраста. В момент возгорания в доме находился только супруг. Сейчас они находятся у своего племянника. 

По словам Габуния, сельчане не бросят в беде пенсионеров, и он уже поручил ответственным структурам посчитать, какое количество строительного материала необходимо для восстановления жилища. 

"Будем думать, как помочь людям. Что-то выделит администрация села, остальное постараемся собрать", - сказал он.

© Foto / МЧС РА
Пожар в сере Приморское

Габуния также склоняется к тому, что пожар мог произойти из-за старой электропроводки. 

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