Жилой дом сгорел в селе Приморское

Сигнал о возгорании дома в селе Приморское поступил на пульт МЧС Абхазии в 12:54 вторника.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Жилой бельэтажный дом сгорел в селе Приморское Гудаутского района во вторник 17 ноября, сообщил Sputnik начальник Центра управления силами МЧС Абхазии, подполковник Батал Барчан.

"Конструкция дома была деревянная, и он сгорел практически полностью. Мы направили на место два пожарных расчета, но к моменту их прибытия туда весь дом уже был охвачен пламенем", - отметил он.

В пожаре никто не пострадал. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Как уточнил глава села Приморское Аляс Габуния, в сгоревшем доме проживали муж и жена пенсионного возраста. В момент возгорания в доме находился только супруг. Сейчас они находятся у своего племянника.

По словам Габуния, сельчане не бросят в беде пенсионеров, и он уже поручил ответственным структурам посчитать, какое количество строительного материала необходимо для восстановления жилища.

"Будем думать, как помочь людям. Что-то выделит администрация села, остальное постараемся собрать", - сказал он.

© Foto / МЧС РА Пожар в сере Приморское

Габуния также склоняется к тому, что пожар мог произойти из-за старой электропроводки.

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