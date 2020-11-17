Жилой дом сгорел в селе Приморское

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Жилой бельэтажный дом сгорел в селе Приморское Гудаутского района во вторник 17 ноября, сообщил Sputnik начальник Центра управления силами МЧС Абхазии, подполковник Батал Барчан.
"Конструкция дома была деревянная, и он сгорел практически полностью. Мы направили на место два пожарных расчета, но к моменту их прибытия туда весь дом уже был охвачен пламенем", - отметил он.
В пожаре никто не пострадал. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Как уточнил глава села Приморское Аляс Габуния, в сгоревшем доме проживали муж и жена пенсионного возраста. В момент возгорания в доме находился только супруг. Сейчас они находятся у своего племянника.
По словам Габуния, сельчане не бросят в беде пенсионеров, и он уже поручил ответственным структурам посчитать, какое количество строительного материала необходимо для восстановления жилища.
"Будем думать, как помочь людям. Что-то выделит администрация села, остальное постараемся собрать", - сказал он.
Габуния также склоняется к тому, что пожар мог произойти из-за старой электропроводки.
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