Коронавирус выявлен еще у 68 жителей Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 5380. Выздоровели 3616 человек и 68 скончались.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 214 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу в Абхазии.

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 78 человек, у 69 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 25 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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