Почти половину урожая хурмы не удалось реализовать в Гудаутском районе

Урожай хурмы в Гудаутском районе в сезоне 2020 года составил около пяти тысяч тонн.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Около 40 процентов урожая хурмы не удалось реализовать в Гудаутском районе, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

Кварацхелия уточнил, что причиной такого низкого спроса на хурму стали сложности, с которыми сталкиваются крестьяне на российской таможне из-за новых правил перевозки грузов.

"Никто не берет хурму. Я тоже собрал свой урожай, положил в ящики и пять дней ждал клиента, но в итоге он куда-то исчез. Все портится. Единственная причина такого положения связана с работой границы", - отметил он.

Начальник сельхозуправления уточнил, что урожай хурмы в районе в этом году составил не меньше пяти тысяч тонн, и качество продукции неплохое. В сезоне прошлого года были примерно такие же показатели по объему урожая. Общая площадь, которую занимают насаждения хурмы в районе, – около 185 гектаров земли.

Проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции у жителей Абхазии возникли после того, как Сочинская таможня была реорганизована и присоединена к Краснодарской. Произошло это в начале октября 2020 года.

Согласно решению Евразийской экономической комиссии, из Абхазии в Россию одному человеку разрешено вывозить не больше 25 килограммов сельхозпродукции без оформления декларации. При этом необходимо иметь сертификат происхождения товара, который выдается санитарной службой Абхазии прямо на российско-абхазской границе.

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