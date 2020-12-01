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Причиной пожара в кинотеатре санатория ПВО в Сухуме стал человеческий фактор

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Пожар в здании нефункционирующего кинотеатра на территории санатория ПВО в Сухуме произошел 28 ноября.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Причиной пожара в кинотеатре санатория ПВО в Сухуме стал человеческий фактор, рассказал корреспонденту Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда города Сухум Темур Квициния.

© Foto / МЧС РА
Пожар произошел в кинотеатре санатория ПВО в Сухуме

"Мы полностью собрали первичный материал и передаем в УВД города Сухум. Причина пожара – человеческий фактор. Из-за замыкания проводов не могло произойти, так как в здании питание было отключено", – отметил он.

Пожар в здании нефункционирующего кинотеатра на территории санатория ПВО в Сухуме произошел 28 ноября.

На место происшествия выехали четыре пожарных расчета и городские спасатели. Основной зал кинотеатра и сцена были полностью охвачены огнем, когда спасатели прибыли на место. Очаг удалось локализовать, несмотря на сильное задымление.

В результате пожара никто не пострадал, детали происшествия и причины возгорания выясняются.


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