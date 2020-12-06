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Демонтаж сгоревшего оборудоваия на подстанции "Сухум-1" завершен

© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (244)
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Sputnik Абхазия
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За ночь практически полностью удалось освободить помещение подстанции "Сухум-1", в котором произошел пожар.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Демонтаж поврежденного оборудования на подстанции "Сухум-1" полностью закончен и освобождено место для новых ячеек в десять киловатт, сообщается на странице РУП "Черноморэнерго" в Facebook.

Ремонтные бригады продолжают монтаж нового оборудования.

По словам пресс-секретаря "Черноморэнерго" Алхаса Гагулия, реконструкция сгоревшей подстанции "Сухум-1" была включена в Инвестиционную программу, оборудование для реконструкции уже было закуплено в Чебоксарах.

© Foto / РУП "Черноморэнерго"
Реконструкция сгоревшей в Сухуме подстанции включена в Инвестпрограмму

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Как ранее рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, в субботу удалось "запитать" Старый поселок, инфекционную больницу, хлебзавод. Джинджолия выразил надежду, что к вечеру удастся подать электричество в большую часть обесточенных районов Сухума.

 

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (244)

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