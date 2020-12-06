Монтаж нового оборудования на подстанции "Сухум-1" завершен

Часть столицы вторые сутки остается без света из-за пожара на подстанции "Сухум-1". На ликвидацию последствий аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Новое оборудование на подстанции "Сухум-1" полностью смонтировано, сообщается на странице РУП "Ченоморэнерго" в Facebook.

"На данный момент оно проходит последние технические проверки. После этого монтажные бригады приступят к подключению оборудования к силовому трансформатору с последующей подачей напряжения в сеть", - говорится в сообщении.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Как ранее рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, в субботу удалось "запитать" Старый поселок, инфекционную больницу, хлебзавод. Джинджолия выразил надежду, что к вечеру удастся подать электричество в большую часть обесточенных районов Сухума.