Число случаев COVID-19 в Абхазии за время пандемии превысило семь тысяч

Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 119 человек из 537 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за время пандемии составляет 7043 человека, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Всего за это время зафиксировано 95 летальных случаев, выздоровели 5126 человек.

В Гудаутском госпитале скончалась пациентка 62 лет с диагнозом COVID-19. Несмотря на всю проводимую терапию, пациентка умерла 10 декабря от сердечно- сосудистой дыхательной недостаточности.

В мобильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, скончалась пациентка 1946 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция тяжелого течения. Она умерла 9 декабря.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 человек, у 76 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 25 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале находятся 49 пациентов: состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии трое человека.