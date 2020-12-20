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Часть Сухума осталась без света из-за повреждения подземного кабеля

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (274)
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Абхазская энергосистема получает переток электроэнергии из Российской Федерации с 11 декабря.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Подземный кабель с подстанции Сухум-1, питающий район центрального рынка, поврежден, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что место повреждения было обнаружено, и на месте уже два часа работают аварийные бригады.

Специалисты оценили ориентировочное время проведения восстановительных работ в четыре часа.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (274)

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