Часть Сухума осталась без света из-за повреждения подземного кабеля

Абхазская энергосистема получает переток электроэнергии из Российской Федерации с 11 декабря.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Подземный кабель с подстанции Сухум-1, питающий район центрального рынка, поврежден, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что место повреждения было обнаружено, и на месте уже два часа работают аварийные бригады.

Специалисты оценили ориентировочное время проведения восстановительных работ в четыре часа.