Часть Сухума осталась без света из-за повреждения подземного кабеля

Абхазская энергосистема получает переток электроэнергии из Российской Федерации с 11 декабря.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Подземный кабель с подстанции Сухум-1, питающий район центрального рынка, поврежден, сообщает РУП "Черноморэнерго".
Отмечается, что место повреждения было обнаружено, и на месте уже два часа работают аварийные бригады.
Специалисты оценили ориентировочное время проведения восстановительных работ в четыре часа.
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Sputnikabkhazia
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