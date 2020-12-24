В Абхазии выявили еще 124 случая коронавирусной инфекции за сутки

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 489 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 112 человек, у 101 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской - 22 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале находятся 53 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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