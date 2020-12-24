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В Абхазии выявили еще 124 случая коронавирусной инфекции за сутки

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1056)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201224/1031514188/V-Abkhazii-vyyavili-esche-124-sluchaya-zarazheniya-koronavirusnoy-infektsiey-za-sutki.html

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии выросло до 8135. Выздоровели 6345 человек, скончались 102 человека.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 489 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 112 человек, у 101 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской - 22 пациента.

В мобильном многопрофильном госпитале находятся 53 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1056)

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