Нельзя расслабляться: министр здравоохранения о борьбе с COVID-19 в Абхазии

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано более 8400 случаев коронавирусной инфекций, более шести тысяч человек выздоровели, 106 летальных исходов.

О том, как на сегодняшний день Минздрав Абхазии оценивает ситуацию с COVID-19, какие меры были своевременными и как республика продолжает борьбу с вирусом, читайте в материале Sputnik.

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Количество зараженных COVID-19 в последнее время снова стало расти. Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

На сегодняшний день в Абхазии 8425 выявленных случаев коронавируса, 6235 человек выздоровели, 106 летальных исходов.

По словам Цахнакия, в медучреждения поступают тяжелые пациенты, и на сегодняшний день в главном ковидном центре, в Гудаутской больнице, заняты все койки в реанимационном отделении.

"Эта тенденция, прежде всего, наблюдается последние полтора месяца, когда у нас кривая пошла вверх. Практически ежесуточно мы выявляли более 100 новых случаев заболевания при 350-500 анализах в сутки. Это нас очень беспокоит, поскольку в ноябре месяце у нас наблюдалась хорошая тенденция, мы тогда, можно сказать, вышли на плато. Но несоблюдение всех тех рекомендаций, которые были указаны в распоряжении президента по части ограничительных мер, а именно, ношение масок, социальная дистанция, то есть элементарные меры профилактики, которые всегда дают положительный результат, привели на сегодняшний день к тому, что у нас тенденция достаточно напряженная, но ситуация контролируемая", – рассказал Цахнакия.

Подготовка к инфекции

Абхазия столкнулась с коронавирусной инфекцией весной 2020 года. Первые меры по борьбе с новой заразой были приняты в конце марта. Сначала был закрыт КПП на граница с Грузией, позже и граница с Российской Федерацией. В республике были введены ограничения, закрыты рынки, магазины беспошлинной торговли, учреждения культуры, не работал общественный транспорт, многие организации были переведены на дистанционную работу. Был даже введен комендантский час

Для лечения больных с коронавирусной инфекцией при Гудаутской районной больнице был открыт ковидный центр, позже стационары для лечения больных были открыты практически по всей республике. На базе баклаборатории в Сухуме была организована ПЦР-диагностика.

По мнению министра Тамаза Цахнакия, все эти меры сработали достаточно эффективно.

Первые три случая заболевания были зафиксированы в начале апреля. Но очаг был локализован. И до мая в республике не было новых подтвержденных случаев коронавируса.

"Достаточно жесткие меры далее были приняты, практически до лета у нас не было новых случаев заболевания. Затем приехали наши граждане (студенты из России - прим.), к сожалению, этого процесса нам дальше было не избежать, хотя у нас была закрыта и государственная граница по реке Псоу. И в то же время процесс распространения вируса понемногу развивался. За тот период было зарегистрировано 38 положительных случаев, из которых был один летальный исход. И уже вторая волна у нас началась в июле, когда процесс фактически пошел в рост. Количество больных с каждым днем становилось все больше и больше", – подчеркнул Цахнакия.

Министр здравоохранения отметил, что в этот период были мобилизованы все ресурсы – и материально-технические, и человеческие. Был создан график дежурств, в бригады входили врачи практически со всех медучреждений республики.

С началом борьбы с коронавирусом началось дополнительное оснащение межучреждений необходимым оборудованием: аппаратами ИВЛ, кислородными концентратами, рентген-аппаратами, большим перечнем медикаментов, которые применялись в соответствии с первым протоколом диагностики и лечения COVID-19.

Позже в Гудутской больнице установили ультрасовременный компьютерный томограф, а также провели централизованную подачу кислорода в отделение реанимации.

Оснащение учреждения продолжается и сегодня. К концу января 2021 года в больнице будут установлены цистерны с жидким кислородом, которые будут достаточны для того, чтобы бесперебойно обеспечивать Гудаутскую больницу, каждую палату и каждого пациента.

"Как правило более 80 процентов, поступающих в учреждение, кислородозависимые. В этой связи государство приняло исчерпывающие меры, в том числе и организация централизованной подачи кислорода в отделение реанимации Гудаутской больницы. Сейчас идет монтаж второго этажа, также продолжаются работы по проводке кислорода в основной корпус. В техническом отношении там есть практически все необходимое. Конечно, иногда бывают перебои, например, с расходным материалом, который сейчас везде в дефиците. Ряд препаратов практически негде купить. Мы задействовали все свои ресурсы для того, чтобы найти источники, где приобрести редкие препараты, и не было дефицита в этих препаратах. Мы приобретали препараты в разных организациях, в этом нам помогала и турецкая абхазская диаспора, и Московская абхазская диаспора. Здесь возможности не столь велики, потому что потребность высокая", – сказал Тамаз Цахнакия.

В бюджете 2021 года предусмотрена целевая программа для борьбы с коронавирусной инфекцией в размере 40 миллионов рублей.

По мнению министра, республика серьезно подготовились к борьбе с коронавирусной инфекцией.

"И когда пошло наибольшее количество инфицированных, мы были во всеоружии. Конечно, у нас в дальнейшем пошли определенные трудности, связанные с кадрами. Несмотря на то, что было много разных отзывов о нашей работе, я считаю, что система здравоохранения выдержала эту серьезную проблему", – считает Цахнакия.

Не коронавирусом единым

Хоть приоритет был и остается за борьбой с коронавирусом, в то же время продолжаются все ведомственные медицинские программы.

"Это и централизованное обеспечение медучреждений медикаментами и расходным материалом для оказания неотложной помощи в том числе и кардиологической. Это и программа по гемодиализу, который проводится на базе Центральной республиканской больницы. Это и противотуберкулезная программа. Это и программа лечения граждан за пределами Республики Абхазия. В одно время были закрыты границы, тогда сложно было кого-либо куда-либо отправлять, и мы справлялись своими силами. Оказание помощи по всем направлениям будет продолжаться и в следующем году. В рамках российско-абхазского соглашения по лекарственному обеспечению льготных граждан буквально на прошлой неделе нас профинансировали за четвертый квартал этого года. Средства направлены РУП "Абхазфармация". В скором времени предприятие приобретет все необходимые препараты для льготных категорий. Продолжается и программа по страхованию наших граждан в системе ОМС", – отметил Тамаз Цахнакия.

Министр здравоохранения выразил благодарность российским коллегам за поддержку, которая оказывается на протяжении всего года в борьбе с коронавирусом.

"Мы искренне благодарны Минздраву России, который на протяжении всего года обеспечивал поддержку Гудаутскому ковидному центру, направлял сюда сводные бригады врачей для работы в круглосуточном режиме. Это несмотря на то, что в самой Российской Федерации ситуация с коронавирусом достаточно тяжелая. Кроме того, на базе санатория в Синопе работает российский военный госпиталь, где проходят лечение порядка 70 тяжелобольных. Это серьезная помощь и подспорье для нас, особенно для Гудаутской больницы, в которой сосредоточена основная часть тяжелобольных пациентов", – подчеркнул министр.

Он также поблагодарил и абхазских врачей "за их очень сложный и ответственный труд, который они и сегодня несут, рискуя собственной жизнью". Многие медработники, по словам Цахнакия, заразились COVID-19, некоторые тяжело перенесли заболевание.

"Но, выздоровев, они снова возвращались и лечили больных коронавирусом. Помимо того, что государство осуществляет доплаты врачам, задействованным в лечении больных с коронавирусом, государство дополнительно старается поощрять медиков, которые на передовой. Мы будем продолжать эту работу активно, поскольку эпидпроцесс не завершен. Расслабляться ни в коем случае нельзя", – отметил Тамаз Цахнакия.

Министр здравоохранения добавил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Абхазии так же, как и вакцинация от сезонного гриппа, будет на добровольной основе.