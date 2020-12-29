Сухумское Горсобрание проголосовало за увеличение пособий матерям-одиночкам

СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское городское Собрание проголосовало за увеличение социальных выплат матерям-одиночкам на заседании в среду 29 декабря.

С такой инициативой выступили депутаты Горсобрания.

"После встречи с главой администрации мы пришли к пониманию о необходимости увеличения пособий. На данном этапе речь будет идти только об одной категории - одиноким матерям", - отметил в своем докладе депутат Горсобрания Сухума Тимур Купалба.

По его данным, на сегодняшний день в столице 350 женщин получают пособие как матери-одиночки. Сейчас они получают ежемесячно 400 рублей, что в год составляет один миллион 680 тысяч рублей.

Теперь же выплаты поднимут до 1000 рублей, что в сумме составит четыре миллиона 200 тысяч рублей в год.

Депутаты Горсобрания единогласно проголосовали за проект документа.