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Сухумское Горсобрание проголосовало за увеличение пособий матерям-одиночкам

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В Абхазии
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Депутаты городского собрания Сухума вышли с инициативой повысить ежемесячные пособия до 1000 рублей одиноким матерям столицы.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское городское Собрание проголосовало за увеличение социальных выплат матерям-одиночкам на заседании в среду 29 декабря.

© Foto / официальный сайт администрации города Сухум
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С такой инициативой выступили депутаты Горсобрания. 

"После встречи с главой администрации мы пришли к пониманию о необходимости увеличения пособий. На данном этапе речь будет идти только об одной категории - одиноким матерям", - отметил в своем докладе депутат Горсобрания Сухума Тимур Купалба.

По его данным, на сегодняшний день в столице 350 женщин получают пособие как матери-одиночки. Сейчас они получают ежемесячно 400 рублей, что в год составляет один миллион 680 тысяч рублей. 

Теперь же выплаты поднимут до 1000 рублей, что в сумме составит четыре миллиона 200 тысяч рублей в год. 

Депутаты Горсобрания единогласно проголосовали за проект документа. 


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