Одиннадцать пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии с 30 декабря

С 1 января 2021 года ПЦР- исследования на выявление COVID-19 не проводились в связи с дезинфекцией помещений СЭС, но забор биоматериала продолжался.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутском госпитале скончались восемь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Двое мужчин 1938 года, 1944 года рождения и три женщины (53, 66 и 69 лет) умерли в период с 30 по 31 декабря.

Мужчина 79 лет умер в госпитале 1 января, мужчина 1952 года рождения и женщина 1949 года рождения скончались в Гудаутской ЦРБ 2 января.

В Российском военном мобильном госпитале в Сухуме также скончались три пациента в период с 30 по 31 декабря. Это мужчины 1947 и 1949 года рождения и женщина 1944 года рождения. Все - с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" и осложнением основного заболевания "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония".

С 30 по 31 декабря 2020 года тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 379 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 95 из них.

C 1 по 3 января 2021 года тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 462 человек. 4 января стало известно, что у 129 протестированных за первых три дня 2021 года диагноз подтвержден.