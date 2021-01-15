Российско-абхазскую границу в праздничные дни пересекли почти 300 тысяч человек

Только за 1 января через российско-абхазскую границу проехали 6,3 тысячи машин, 19,7 тысячи человек.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Более 285 тысяч физических лиц пересекли российско-абхазскую границу в обоих направлениях в период с 1 по 10 января, сообщает Служба по Сочи Краснодарской таможни.

За время новогодних праздников границу пересекли порядка 58 тысяч легковых автомобилей, 2 367 автобусов и 3 439 грузовых автомобилей, следующих в обоих направлениях. Всего - 65 тысяч транспортных средств.

В 2020 году в аналогичный промежуток времени границу пересекло более 250 тысяч физических лиц, 50 тысяч легковых автомобилей, 1,8 тысячи автобусов, 1,5 тысячи грузовиков.

Как отмечают в пресс-службе Краснодарской таможни, наиболее нагруженными оказались дни с 3 по 7 января. В эти дни таможенную границу за сутки пересекали около 31 тысячи легковых машин и более 168 тысяч человек.

С 1 по 10 января 2021 года должностными лицами таможенного поста МАПП "Адлер" было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Предметами правонарушений в большинстве случаев являлись алкогольная и цитрусовая продукция.

Читайте также: