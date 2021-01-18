Пример мужества и стойкости: 105 лет со дня рождения Владимира Харазия

Герой Советского Союза, награжденный орденом Ленина, Красной Звездой и медалями Владимир Харазия родился 105 лет назад. О жизни, военном пути в Великой Отечественной войне и героической гибели легендарного абхазского командира, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Распоряжением президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 года знак особого отличия "Золотая звезда", орден Ленина и документы к ним Героя Советского Союза Владимира Харазия переданы в Абхазский государственный музей для хранения и проведения экспозиций.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Путь героя

18 января 1916 года в селе Джирхуа Гудаутского района родился Владимир Харазия. Его отец Камсагу Степанович Харазия был активным участником борьбы против меньшевиков, был сторонником установления советской власти в Абхазии. С 1927 года – член Коммунистической партии, работал секретарем парторганизации, председателем сельского исполкома, председателем колхоза "Красный Ерцаху".

Владимир унаследовал от отца трудолюбие, смелость и стойкость, увлекался конным спортом, стрельбой, был хорошим танцором, мечтал о военной службе. Сначала он учился в родном селе, затем в городе Гудаута, а с 1931 года в Сухуме, где вступил в комсомол. В 1936 году Владимир Харазия стал курсантом военного артиллерийского училища в Тбилиси.

"Училище было для него большой школой мужества и дисциплины. Здесь он нашел настоящее применение своей силе и энергии, выработал упорство и настойчивость в учебе. Через три года Харазия окончил учебу, получив звание лейтенанта, но и после этого он продолжал старательно учиться и совершенствовать свои военные знания, прекрасно изучил материальную часть артиллерии, тактику и взаимодействие с другими родами оружия", - отмечено в книге "Сыны Абхазии – Герои Советского Союза".

В Красной армии он стал служить с 1936 года, участник русско-финской войны 1939-1940 годов. На фронтах Великой Отечественной войны он был с первых дней, был командиром дивизиона 307-го артиллерийского полка 169-й стрелковой дивизии 128-й армии Юго-Западного фронта.

"Я выполняю свой долг, бил, бью и буду бить гитлеровских разбойников, пока хоть один фашистский солдат будет оставаться на нашей родной земле. А вас прошу – работайте хорошо в колхозе, помогайте Красной Армии громить врага", - писал Владимир Харазия своему отцу.

В жестоких боях, происходивших весной 1942 года, дивизион под командованием Владимира Харазия отразил десятки вражеских атак и вынудил немцев отступить, оставляя на поле боя много разбитых и сгоревших машин.

Легендарный подвиг он совершил 16 мая 1942 года в боях за село Веселое Липецкого района Харьковской области. Группа фашистских танков готовилась к атаке против позиции артиллерийского подразделения. Под прикрытием танков шла вражеская пехота. Когда Харазия узнал о движении противника, он отдал приказ выкатить батареи на вторую противотанковую запасную позицию.

Батареи открыли огонь по фашистам, за 30 минут гитлеровцы потеряли 10 танков и 150 автоматчиков.

Спустя некоторое время для обхода батарей фашисты бросили в бой группу тяжелых танков. Вражеские машины стремительно шли вперед и были в 200-300 метрах, когда артиллеристы под командованием Владимира Харазия заметили их. Но, благодаря смелости, самоотверженности и личному примеру командира дивизиона, появление врага не расстроило наших бойцов.

Отмечая большое мужество, проявленное выходцами из Абхазии на полях Великой Отечественной войны, ученый Валико Пачулия пишет: "Мы имеем сегодня все документальные источники для утверждения факта о массовом героизме посланцев абхазского народа в Великой Отечественной войне: несколько тысяч воинов-абхазцев награждены боевыми орденами и медалями, четверо абхазцев стали Героями Советского Союза (Ражден Барциц, Варлам Габлия, Ясон Кокоскерия, Владимир Харазия) и один — полным кавалером орденов Славы трех степеней (Иван Ванача). Нельзя не сказать и о том, что отдельные воины-абхазцы не получили звания Героя Советского Союза, хотя в ходе войны они были представлены к нему (Ушанги Басария, Григорий Квеквескири и другие)".

Гибель командира

Ситуация на поле боя становилась непростой, во время боя за село Веселое один из немецких танков раздавил орудие, наводчик орудия также был ранен. В этот критический момент Владимир Харазия оставил свой пост и открыл огонь из артиллерийского орудия.

Один за другим он уничтожил восемь немецких танков, однако прямым попаданием снаряда противника старший лейтенант Харазия получил смертельное ранение.

"Когда к нему кинулись бойцы, он собрал последние силы и отдал приказ: "По местам! Смерть немцам!" Советские богатыри жестоко отмстили фашистам за смерть своего любимого командира. В результате этого боя вражеская группа была разгромлена – было уничтожено 30 вражеских танков, десятки немецких солдат нашли себе смерть в этом бою", - написано в книге "Сыны Абхазии – Герои Советского Союза".

За отвагу и геройство, проявленные в этом бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР от второго июня 1942 года Владимиру Харазия было присвоено звание Героя Советского Союза, он удостоился ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

"В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками каждый день дает нам примеры героизма, мужества и стойкости доблестных советских воинов... Звание Героя Советского Союза за отвагу и геройство присвоено старшему лейтенанту Ивану Михайловичу Быкову, старшему лейтенанту Владимиру Камсаговичу Харазия. Отечественная война рождает героев. Отечественная война – неисчерпаемый источник высокого морального духа бойцов Красной Армии", - писала газета "Правда" от 3 июня 1942 года.

Владимира Харазия похоронили в городе Барвенково Харьковской области Украины.

Из наградного листа: "В боях за село Веселое руководил по разгрому немецких танков, атаковавших огневые позиции с левого фланга и тыла, лично сам работал за наводчика, подбил восемь немецких танков. Прямым попаданием снаряда противника старший лейтенант Харазия был убит у орудия. В результате боя его дивизионом подбито 30 танков противника. Товарищ Харазия погиб смертью героя, увлекая до последней минуты своей жизни бойцов и командиров на борьбу с озверелыми немецкими танками".

© Foto / Дифа Габниа Памятник Владимиру Харазия в селе Джирхуа

В 1977 году о Владимире Харазия был снят художественный фильм "Повесть об абхазском парне". В его родном селе Джирхуа установлен памятник.