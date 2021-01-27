"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год

Минувший 2020 год выдался непростым не только из-за коронавируса, но и в плане количества штрафов за нетрезвое управление автомобилем. Напомним, что по итогам 2019 года сотрудники ГАИ страны "вручили" 2 367 протоколов за "пьянку", что на 13% меньше показателей прошедшего 2020 года.

Роковой 2020 год, если рассматривать его в контексте нашей статистики, начинался довольно спокойно и ровно. С января по март включительно количество штрафов за езду "навеселе" шло на убывание – от 112 до 74 – годовой минимум, но уже с апреля мы наблюдаем плавное и при этом устойчивое "восхождение" шкалы с промилле. Эта тенденция сохранялась на протяжении всего карантина вплоть до конца августа и еще больше усилилась после его окончания и открытия границы с Россией по реке Псоу. Связано ли это напрямую с пандемией и народными методами профилактики заболеваемости, сказать сложно.

Пиковые показатели зафиксированы в сентябре, когда из-за горячительных напитков 395 автовладельцам пришлось раскошелиться на штраф. На сегодняшний день размер штрафа за езду в нетрезвом состоянии составляет 12 тысяч рублей. По итогам года протоколы за езду подшофе были выписаны 2745 водителям.

Как и в прошлые годы, в нашем "хмельном" рейтинге лидирует Сухум, но в этот раз "градус" немного повысился. Если в 2019 году в столице штрафным санкциям подвергся 791 нетрезвый автолюбитель, то спустя год их количество увеличилось до 801. Гагрский район снова весь год наступал "на пятки" лидеру, но догнать его так и не сумел. Разница между ними составила 143 штрафа. Гудаутский район вместе с 491 выпившим автовладельцем занял третье место в нашей статистике, тем самым закрепив за "призерами" статус бессменных "победителей". Помимо этого, Гудаутский район отличился также по максимальному количеству штрафов за "пьянку" в месяц – 197 протоколов в сентябре. Даже Сухуму, чей пик не превысил 113 протоколов за месяц, не удалось достичь таких "высот".

Несмотря на "завидную" стабильность, в прошлом году все же была одна смена позиций. Сухумский район на сей раз уступил свое пятое место Гулрыпшу и сместился на седьмое, где годом ранее был Гал, который в 2020 году стал шестым.

Относительно "прилежным" в контексте рассматриваемой нами темы остается Ткуарчалский район, где в 2020 году на "радары" инспекторов попались 59 нетрезвых автовладельцев, что на два человека больше показателей 2019 года.

В возрастной категории правонарушителей тоже есть некоторые изменения. Обладатели "золота" в 2019 году – водители в возрасте от 30 до 35 лет уступили свою "медаль" тем, кому за 50 лет, но "не ушли с пустыми руками". Им досталась "бронза". "Серебро" в прошлом году за автовладельцами "под градусом" в возрасте от 35 до 40 лет, которых разделил всего один протокол с "победителями" – 477 VS 476.

Несовершеннолетних "весельчаков" в 2020 году было двое. Каждому из них было по 17 лет. За год до этих событий в нашу статистику попал единственный несовершеннолетний нетрезвый водитель в возрасте 15 лет.

Самый взрослый нарушитель в 2020 году, которому в 2020 году было 87 лет, был старше своего "предшественника" на пять лет. Среди общего числа автолюбителей, подвергшихся штрафным санкциям, была 31 дама – на один случай меньше, чем годом ранее.