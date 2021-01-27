МЧС Абхазии ликвидировало лесные пожары в Гагре и Очамчырском районе

В общей сложности площадь возгорания в Гагре и в селах Очамчырского района составила 40 гектаров.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии локализовали и ликвидировали лесные пожары в Гагре и селах Очамчырского района, сообщает пресс-служба ведомства.

На 24-м километре объездной дороги в Гагре загорелся сухостой и подлесок, общей площадью 30 гектаров. Сигнал о пожаре поступил в МЧС Абхазии в 16:50 в среду 27 января.

Были задействованы три пожарных и одно спасательное отделение по Гагрскому району. Спасатели не могли использовать спецтехнику, так как огонь распространился в предгорье, пламя тушили вручную. Пожар был локализован и потушен.

Возгорания сухостоя произошло и в селах Мыку и Маркула Очамчырского района, общей площадью около десяти гектаров. Три пожарных расчета локализовали и полностью ликвидировали возгорания.

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